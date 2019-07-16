Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржиРБК вчера в 09:57
Предполагается, что и Центробанк выйдет из числа ее акционеров, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова передает «Интерфакс». Российское правительство в прошлом году запланировало создать биржу, где будут торговаться ценные бумаги компаний, попавших под санкции.
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с чего всё началось
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.РБК15 июля в 23:01
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Банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» вышли из капитала биржи Санкт-Петербурга
Невские Новостивчера в 01:04
Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале биржи для подпавших под санкции компаний
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