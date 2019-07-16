Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржиРБК вчера в 09:57

Предполагается, что и Центробанк выйдет из числа ее акционеров, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова передает «Интерфакс». Российское правительство в прошлом году запланировало создать биржу, где будут торговаться ценные бумаги компаний, попавших под санкции.
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с чего всё началось

Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.
РБК15 июля в 23:01

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ЦБ, Сбербанк и ВТБ не станут акционерами биржи для санкционных компаний

Ведомостивчера в 12:36

«Биржу для подсанкционных компаний» покинули частные банки

News.ru15 июля в 23:51

Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи

ТАССвчера в 09:52

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

РБКвчера в 09:57

Банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» вышли из капитала биржи Санкт-Петербурга

Невские Новостивчера в 01:04

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи

АБНвчера в 00:48

Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале биржи для подпавших под санкции компаний

Коммерсантъвчера в 11:03
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Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
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Политика

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Apple может вернуться к использованию классического радужного логотипа

Американская компания Apple реально может вернуться к использованию классического радужного логотипа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Авто

Обновленный универсал Renault Megane попался на тестах

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Происшествия

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Технологии

Google официально подтвердила закрытие проекта поисковика для Китая

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Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
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Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
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На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

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Обновлено в 06:13
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
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Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку

На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.
Обновлено в 05:21
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

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Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о росте числа беженцев из Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng

О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
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Общество

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Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
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Появились первые кадры из нового сезона «Рика и Морти»

Портал Entertainment Weekly поделился свежими кадрами из четвёртого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
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