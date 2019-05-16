Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпанииКоммерсантъ 08:22

Проработка Сбербанком и ВТБ проекта создания региональной авиакомпании приостановлена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Ведомости09:28

Греф заявил о приостановке проекта по созданию региональной авиакомпании

Народные новости08:04

Греф сообщил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено

ТАСС06:41

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен

Интерфакс07:06

Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ

ПРАЙМ06:57

Глава Сбербанка рассказал о перспективах создания нового перевозчика на базе Utair

URA.Ru07:57

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

Коммерсантъ08:22
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество

Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Игры

Спидраннер установил рекорд по «секс-прохождению» Fallout: New Vegas

Обновлено в 06:39
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Политика

Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции за С-400

Группа американских конгрессменов, в которую входят представители Демократической и Республиканской партий США, внесла на рассмотрение в конгресс резолюцию с призывом ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Обновлено в 03:31
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Футбол

Димитрис Итудис: в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА должен сыграть на полную катушку

Обновлено в 09:25
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Наука

В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда

Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Сына депутата из Ингушетии арестовали по подозрению в терроризме

Московский областной суд арестовал на 2 месяца Дауда Мамилова - сына депутата Народного Собрания Ингушетии.
Обновлено в 09:20
Авто

Lexus отзывает более 400 автомобилей в России

Обновлено в 07:00
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Почти треть майской нормы осадков выпала в Москве за полсуток

Обновлено в 01:45
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Экономика

Гендиректор российского Metro Cash & Carry досрочно покинет пост

Генеральный директор российского Metro Cash & Carry Джери Калмис решил досрочно покинуть свой пост.
Обновлено в 08:01
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
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