Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпанииКоммерсантъ 08:22
Проработка Сбербанком и ВТБ проекта создания региональной авиакомпании приостановлена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
Обновлено вчера в 16:27
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Екатеринбурге на акции протеста против храма задержаны десятки людей
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге — уже третья по счету за последние три дня — завершилась задержанием нескольких десятков активистов.
Обновлено вчера в 18:27
Путешествия
АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола
Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах
Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал ожидаемые сроки переговоров по транзиту газа
Переговоры о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться в июне, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в ходе выступления на инвестиционной конференции Concorde Capital.
Обновлено в 07:55
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.
Обновлено в 05:13
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Трех человек спасли из загоревшейся квартиры на Кораблестроителей
Из квартиры спасли трех человек. По словам очевидцев, среди них был ребенок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика
Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»
Обновлено в 05:24
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о личной жизни
Обновлено в 04:44
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Космос
Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний
Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено в 10:40
Наука
Односторонние пьезоактуаторы облегчили робопчелу
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали робота массой 95 миллиграммов, который использует четыре крыла и односторонние пьезоэлектрические актуаторы.
Обновлено вчера в 16:27
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Происшествия
Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка
Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38