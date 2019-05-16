Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпанииКоммерсантъ 08:22

Проработка Сбербанком и ВТБ проекта создания региональной авиакомпании приостановлена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании

РБК09:56

Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Ведомости09:28

Глава Сбербанка рассказал о перспективах создания нового перевозчика на базе Utair

URA.Ru07:57

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен

Интерфакс07:06

Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ

ПРАЙМ06:57

Греф сообщил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено

ТАСС06:41

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

Коммерсантъ08:22
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Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Происшествия

В Екатеринбурге на акции протеста против храма задержаны десятки людей

Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге — уже третья по счету за последние три дня — завершилась задержанием нескольких десятков активистов.
Обновлено вчера в 18:27
Путешествия

АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%

Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
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Футбол

«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола

Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:56
Гаджеты

Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах

Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Политика

Глава «Нафтогаза» назвал ожидаемые сроки переговоров по транзиту газа

Переговоры о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться в июне, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в ходе выступления на инвестиционной конференции Concorde Capital.
Обновлено в 07:55
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.
Обновлено в 05:13
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Политика

Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Трех человек спасли из загоревшейся квартиры на Кораблестроителей

Из квартиры спасли трех человек. По словам очевидцев, среди них был ребенок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика

Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

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Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о личной жизни

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Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
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Космос

Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний

Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено в 10:40
Наука

Односторонние пьезоактуаторы облегчили робопчелу

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали робота массой 95 миллиграммов, который использует четыре крыла и односторонние пьезоэлектрические актуаторы.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Две россиянки получили ранения в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:54
Интернет

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Происшествия

Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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