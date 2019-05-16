Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпанииКоммерсантъ 08:22

Хоккей Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Происшествия В Екатеринбурге на акции протеста против храма задержаны десятки людей Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге — уже третья по счету за последние три дня — завершилась задержанием нескольких десятков активистов.

Путешествия АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20% Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Политика Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.

Футбол «Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.

Гаджеты Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.

Политика Глава «Нафтогаза» назвал ожидаемые сроки переговоров по транзиту газа Переговоры о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться в июне, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в ходе выступления на инвестиционной конференции Concorde Capital.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Общество В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Политика Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.

Политика Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

Политика Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2» Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Происшествия Трех человек спасли из загоревшейся квартиры на Кораблестроителей Из квартиры спасли трех человек. По словам очевидцев, среди них был ребенок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Шоу-бизнес Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.

Наука Односторонние пьезоактуаторы облегчили робопчелу Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали робота массой 95 миллиграммов, который использует четыре крыла и односторонние пьезоэлектрические актуаторы.

Интернет Павел Дуров раскритиковал WhatsApp Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".