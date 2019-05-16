Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпанииВести.Финанс вчера в 08:51

Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании

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Ведомостивчера в 09:28

Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ

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Интерфаксвчера в 07:06

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Коммерсантъвчера в 08:22

Греф сообщил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено

ТАССвчера в 06:41
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Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Происшествия

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Обновлено в 04:01
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Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США

Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.
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Обновлено вчера в 13:46
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Обновлено вчера в 23:43
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Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
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Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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