Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпанииВести.Финанс вчера в 08:51
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Экономика
Две трети российских семей не имеют сбережений
Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о планах Зеленского инициировать роспуск парламента, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:35
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США
Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.
Обновлено вчера в 20:40
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Владимир Путин высказался о массовом бегстве жителей из Омска
Обновлено вчера в 23:43
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Эксперты вычислили самые опасные машины
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:03
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24