Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпанииНакануне.Ru вчера в 08:13

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает "Интерфакс". По его словам, проект был представлен в Минтранс, но пока нет должного спроса и заинтересованности в реализации этой инициативы.
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Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании

РБКвчера в 09:56

Греф сообщил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено

ТАССвчера в 06:41

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

Коммерсантъвчера в 08:22

Глава Сбербанка рассказал о перспективах создания нового перевозчика на базе Utair

URA.Ruвчера в 07:57

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен

Интерфаксвчера в 07:06

Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ

ПРАЙМвчера в 06:57

Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Ведомостивчера в 09:28
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Кино

Полцарства за Железный трон. Сколько стоила «Игра престолов»

Обновлено в 02:00
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Культура

Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов

Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.
Обновлено в 01:00
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Музыка

Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал "Евровидения".
Обновлено в 01:50
Хоккей

Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено вчера в 10:02
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

В Афганистане не менее 8 полицейских стали жертвами авиаудара сил НАТО

В результате "дружественного огня" сил НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана погибли по меньшей мере восемь полицейских, сообщает телеканал Tolo News.
Обновлено в 01:46
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Обновлено в 00:10
Космос

Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний

Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено вчера в 10:40
Транспорт

Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю

Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Общество

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в столице в пятницу

В Москве акция "На работу на велосипеде" проходит с 2014 года.
Обновлено вчера в 18:03
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
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