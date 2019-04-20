Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделкиLenta.ru 09:40

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к сделке источника.
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РБК: Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Rambler Group

БИЗНЕС Online10:52

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвы10:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru09:40

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождь09:29
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Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Украинский генерал сказал, что Россия готова начать войну

Украинский генерал Игорь Романенко 19 апреля заявил, что Россия, по его мнению, готова развязать военный конфликт уже в 2019 году.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая

Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Единоборства

Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде

Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Хоккей

«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «Твиттер» команды.
Обновлено в 09:40
Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Обновлено в 11:09
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Происшествия

Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
Обновлено в 11:20
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли семеро бойцов ВСУ

Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань

Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика

В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Футбол

Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке "красно-белых", которая проходит на стадионе «Открытие Арена».
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Кино

В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»

Сообщается, что в Москве представление будет проходить с 19 апреля по 5 мая, а в Санкт-Петербурге – с 8 по 12 мая.
Обновлено в 05:58
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье

Природный пожар повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
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Александр Мамут
Российский предприниматель
Российский предприниматель и финансист, миллиардер. Обладая личным состоянием $2,5 млрд, в 2015 году занял 36-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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