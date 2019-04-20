Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделкиLenta.ru 09:40
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к сделке источника.
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Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Украинский генерал сказал, что Россия готова начать войну
Украинский генерал Игорь Романенко 19 апреля заявил, что Россия, по его мнению, готова развязать военный конфликт уже в 2019 году.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая
Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Единоборства
Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде
Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Хоккей
«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «Твиттер» команды.
Обновлено в 09:40
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Локомотивом»
Обновлено в 11:09
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
Обновлено в 11:20
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли семеро бойцов ВСУ
Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань
Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Футбол
Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака»
Нападающий "Спартака" Зе Луиш отсутствует на открытой тренировке "красно-белых", которая проходит на стадионе «Открытие Арена».
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Кино
В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»
Сообщается, что в Москве представление будет проходить с 19 апреля по 5 мая, а в Санкт-Петербурге – с 8 по 12 мая.
Обновлено в 05:58
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье
Природный пожар повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42