Экономика
Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский»
Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский»ТАСС08:20
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) агентами для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка "Первомайский", который в конце ноября лишился лицензии. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.
ТАСС08:20
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