Экономика

Сбербанк и РКНБ возместят средства вкладчикам банка «Первомайский»
DP.RU
12:28

Сбербанк и РНКБ стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Первомайский". Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
DP.RU12:28

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Вкладчикам лишенного лицензии «Уралтрансбанка» выплатили почти 6 млрд рублей

Rambler News Service10:04

Сбербанк и РКНБ возместят средства вкладчикам банка «Первомайский»

DP.RU12:28

Сбербанк выплатит возмещения вкладчикам Русского ипотечного банка

ТАСС09:09

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Русского Ипотечного Банка и «Первомайского»

Банки.ру08:26

Вкладчикам рухнувшего уральского банка выплатили около шести миллиардов рублей

URA.Ru07:21

Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей

Znak.com06:29

Клиентам иркутского «ВостСибтранскомбанка» выплатили 1,6 млрд рублей страховых возмещений

EastRussia25 ноября в 23:08
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 12:26
Энергетика

Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта

В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 10:09
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:42
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика

Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей

Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 12:14
Экономика

Газпром построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2»

"Газпром" построил около 300 километров газопровода "Северный поток — 2", сообщает компания.
Обновлено в 12:44
Экономика

Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов

Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 10:42
Экономика

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 10:48
Экономика

Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний

Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 08:10
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 12:03
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Обновлено в 12:24
Экономика

На аукционе Christie’s продали бутылку виски за рекордную цену

Обновлено в 11:34
Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 09:28
Экономика

ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 09:00
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