Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживанияКоммерсантъ вчера в 18:21

Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детали проекта обсуждаются, в скором времени планируется открытие пилотной точки.

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

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