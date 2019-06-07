Экономика

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживанияКоммерсантъ вчера в 18:21

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детали проекта обсуждаются, в скором времени планируется открытие пилотной точки.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Интерфаксвчера в 12:46

Подробнее о событии

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Коммерсантъвчера в 18:21

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные пункты обслуживания

АБНвчера в 14:20

Сбербанк и McDonalds прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания

DP.RUвчера в 13:09

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания

News.ruвчера в 12:52

Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Интерфаксвчера в 12:46

Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Ведомостивчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Баскетбол

«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»

Обновлено в 01:34
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Гаджеты

Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Ранее завод принадлежал Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины

Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

«Валенсия» не использовала право приоритетного выкупа Черышева за €8 млн

Обновлено в 01:16
Футбол

СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии

В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Никарагуа

Обновлено в 01:40
Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В России предложили запретить бордели с секс-роботами

Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Генпрокуратура: пилот погибшего рейса Москва-Орск не имел права летать

Обновлено вчера в 06:55
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Общество

Минтруд заявил о росте зарплат соцработников

В Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000.
Обновлено в 00:09
Политика

Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное