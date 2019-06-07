Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживанияКоммерсантъ вчера в 18:21
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детали проекта обсуждаются, в скором времени планируется открытие пилотной точки.
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Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Интерфаксвчера в 12:46
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