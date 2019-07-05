Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудомРоссийская газета вчера в 13:28

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания.
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Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 11:34

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Сбербанк откроет совместные отделения с McDonalds

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Сбербанк может открыть совместные отделения с McDonald’s

Forbesвчера в 12:29

Сбербанк планирует открыть совместные отделения с McDonald’s

РИАМОвчера в 14:34

В отделениях «Сбербанка» могут появиться точки McDonalds

Znak.comвчера в 14:20

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Российская газетавчера в 13:28

Совместные точки обслуживания Сбербанка и Mcdonalds могут открыться до конца года

Коммерсантъвчера в 19:03

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Ведомостивчера в 11:34
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