Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудомРоссийская газета вчера в 13:28

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 11:34

Подробнее о событии

Сбербанк откроет совместные отделения с McDonalds

Москва 2400:26

Совместные точки обслуживания Сбербанка и Mcdonalds могут открыться до конца года

Коммерсантъвчера в 19:03

Сбербанк может открыть совместные отделения с McDonald’s

Forbesвчера в 12:29

В отделениях «Сбербанка» могут появиться точки McDonalds

Znak.comвчера в 14:20

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Российская газетавчера в 13:28

Сбербанк планирует открыть совместные отделения с McDonald’s

РИАМОвчера в 14:34

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Ведомостивчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Политика

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

Обновлено в 13:20
Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Музыка

Сергей Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону

Раньше знаменитость часто оказывался в центре внимания СМИ из-за акции в поддержку сохранения экологии Байкала.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне

Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 15:56
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Космос

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
Обновлено вчера в 10:10
Культура

Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на 8 миллионов евро

После трехдневных торгов аукционный дом Christie's в Париже продал книги знаменитых сюрреалистов на 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Закарпатской области бизнесмена Игоря Бондаренко.
Обновлено в 09:03
Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Обновлено в 13:01
Авто

УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Общество

Жителей Центральной России предупредили об усилении ветра

Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Гаджеты

Приставки Xbox раздают по подписке меньше чем за тысячу рублей

Весной этого года стартовала программа Forward, позволяющая пользоваться приставками Xbox One S и Xbox One X за ежемесячную плату.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное