Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

с чего всё началось

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания.

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

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