Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудомРоссийская газета вчера в 13:28
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания.
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с чего всё началось
Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Ведомостивчера в 11:34
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Совместные точки обслуживания Сбербанка и Mcdonalds могут открыться до конца года
Коммерсантъвчера в 19:03
Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года
Ведомостивчера в 11:34
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