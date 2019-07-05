Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

с чего всё началось

Как ранее рассказывал председатель правления Сбербанка Герман Греф, есть планы превратить сеть отделений "в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы". Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

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