Экономика
Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживанияNews.ru вчера в 12:52
Возможность открытия совместных точек обслуживания прорабатывают Сбербанк и McDonald’s. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Мы сейчас прорабатываем с McDonald’s интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.
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Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Интерфаксвчера в 12:46
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