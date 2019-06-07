Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживанияNews.ru вчера в 12:52

Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

с чего всё началось

Возможность открытия совместных точек обслуживания прорабатывают Сбербанк и McDonald’s. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Мы сейчас прорабатываем с McDonald’s интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания

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