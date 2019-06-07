Экономика
Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживанияNews.ru вчера в 12:52
Возможность открытия совместных точек обслуживания прорабатывают Сбербанк и McDonald’s. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Мы сейчас прорабатываем с McDonald’s интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.
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Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Интерфаксвчера в 12:46
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
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Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
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Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Спорт
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Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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