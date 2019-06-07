Экономика

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживанияNews.ru вчера в 12:52

Возможность открытия совместных точек обслуживания прорабатывают Сбербанк и McDonald’s. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Мы сейчас прорабатываем с McDonald’s интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.
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Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Сбербанк России и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Интерфаксвчера в 12:46

Подробнее о событии

Зампред Сбербанка анонсировал совместный проект с McDonald’s

Экономика сегодня02:51

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Коммерсантъвчера в 18:21

Сбербанк и McDonalds прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания

DP.RUвчера в 13:09

Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Ведомостивчера в 13:15

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания

News.ruвчера в 12:52

Сбербанк и McDonald’s задумались об открытии совместных точек обслуживания

Интерфаксвчера в 12:46

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные пункты обслуживания

АБНвчера в 14:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Обновлено в 09:10
Экономика

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Обновлено в 09:58
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".
Обновлено в 07:57
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено вчера в 11:42
Политика

Зеленский назвал правильным решением распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Звезд российского шоу-бизнеса часто критикуют за плагиат идей западных исполнителей. Но бывают и противоположные ситуации.
Обновлено в 10:51
Космос

Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен

Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.
Обновлено в 06:35
Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Наука

Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено в 02:53
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта

Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Теннис

Новак Джокович проиграл Доминику Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале Открытого первенства Франции не смог взять верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим четвёртое место мирового рейтинга, - 2/6, 6/3, 5/7, 7/5, 5/7.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика

Украинский комик решил баллотироваться в Верховную раду

Экс-резидент украинского Comedy Club и телеведущий Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную раду.
Обновлено в 07:53
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Спорт

Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
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