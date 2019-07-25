Экономика

Сбербанк и Mail.ru объединяютсяCRE.RU вчера в 03:09

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Пока подписано соглашение о намерениях.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbesвчера в 02:27

Подробнее о событии

В сделку Сбербанка и Mail.ru может войти ещё одна компания

Rambler News Serviceвчера в 07:58

Сервисы доставки объединят усилия под знаком госконтроля

Интерфаксвчера в 11:29

Совет директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group будет состоять из семи человек

ПРАЙМвчера в 06:05

Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси

Коммерсантъвчера в 14:03

«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомостивчера в 05:51

Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с «Яндексом» из-за СП с Mail.ru

ТАССвчера в 05:37

Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие на 100 млрд рублей

Forbesвчера в 03:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика

Задержан министр финансов Астраханской области

Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
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В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

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Xiaomi Mi A3 по уровню излучения стал самым безопасным смартфоном

Речь идет о модели Xiaomi Mi A3, у которой коэффициент вредности настолько низкий, что в двадцатке смартфонов, составленных Statista, она даже не фигурирует.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостей

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением

Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.
Обновлено 24 июля в 23:39
Происшествия

Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет

Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено вчера в 19:54
Политика

В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной

ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Обновлено вчера в 21:39
Политика

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко

Обновлено в 00:25
Футбол

В Китае раскрыли крупное дело о подделке формы команд АПЛ

Шанхайская полиция задержала мошенников, занимавшихся подделкой формы команд английской премьер-лиги.
Обновлено в 02:00
Космос

Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе

Обновлено в 03:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Политика

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:31
Политика

В ЕС отреагировали на задержание российского танкера

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.
Обновлено вчера в 12:35
Космос

Доказана теория относительности Эйнштейна

Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 00:36
Политика

Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла

Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:10
Экономика

НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию

Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.
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Здоровье

Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю

Обновлено в 01:40
Культура

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
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Армия и оружие

Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ

Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено вчера в 09:33
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Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000

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Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
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Умер народный артист Анатолий Торопов

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