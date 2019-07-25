Экономика
Сбербанк и Mail.ru объединяютсяCRE.RU вчера в 03:09
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Пока подписано соглашение о намерениях.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbesвчера в 02:27
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Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
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Речь идет о модели Xiaomi Mi A3, у которой коэффициент вредности настолько низкий, что в двадцатке смартфонов, составленных Statista, она даже не фигурирует.
Обновлено в 02:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
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Происшествия
В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением
Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.
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Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет
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Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
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Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Футбол
В Китае раскрыли крупное дело о подделке формы команд АПЛ
Шанхайская полиция задержала мошенников, занимавшихся подделкой формы команд английской премьер-лиги.
Обновлено в 02:00
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:31
Политика
В ЕС отреагировали на задержание российского танкера
Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.
Обновлено вчера в 12:35
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 00:36
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:10
Экономика
НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию
Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю
Обновлено в 01:40
Культура
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
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Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено вчера в 09:33
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Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
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Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56