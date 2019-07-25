с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Пока подписано соглашение о намерениях.

Политика Задержан министр финансов Астраханской области Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 по уровню излучения стал самым безопасным смартфоном Речь идет о модели Xiaomi Mi A3, у которой коэффициент вредности настолько низкий, что в двадцатке смартфонов, составленных Statista, она даже не фигурирует.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Происшествия В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.

Политика В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.

Космос Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.

Политика В ЕС отреагировали на задержание российского танкера Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.

Космос Доказана теория относительности Эйнштейна Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.

Политика Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.

Экономика НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.

Культура Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.