с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Пока подписано соглашение о намерениях.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.

Происшествия Часть федеральной трассы обрушилась в Сочи из-за оползня Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга–Сочи обрушилась на подъезде к Мамайской развязке Сочи в результате схода мощного оползня в реку Псахе.

Космос На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Происшествия Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Иран запустил баллистическую ракету Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.

Гаджеты В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Финансы Впервые с весны 2018 года курс евро опустился ниже 70 рублей По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки).

Происшествия В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.

Армия и оружие Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров» Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Политика Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.

Экономика Цена размещения акций «Газпрома» составила 200,5 рублей за штуку Напомним, 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка» Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.