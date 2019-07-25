Экономика
Сбербанк и Mail.ru объединяютсяCRE.RU вчера в 03:09
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Пока подписано соглашение о намерениях.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbesвчера в 02:27
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Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Часть федеральной трассы обрушилась в Сочи из-за оползня
Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга–Сочи обрушилась на подъезде к Мамайской развязке Сочи в результате схода мощного оползня в реку Псахе.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено вчера в 11:50
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 19:51
Гаджеты
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Футбол
Олег ТЕРЁХИН: У «Зенита» в Оренбурге может быть разве что бой с тенью
«Спорт уик-энд» пообщался с бывшим нападающим «Локомотива» и «Динамо» Олегом Терёхиным. У «Тамбова» нет шансов против «Спартака»
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Обновлено вчера в 11:41
Финансы
Впервые с весны 2018 года курс евро опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки).
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД
В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:00
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено вчера в 01:42
Политика
В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине
Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
Цена размещения акций «Газпрома» составила 200,5 рублей за штуку
Напомним, 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Обновлено в 02:32
Космос
На орбиту Солнца ворвался вражеский корабль инопланетян – ученый
На орбите Солнечной системы замечен вражеский корабль пришельцев.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36