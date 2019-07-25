с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group планируеют создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Новая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex.

Сбербанк и Mail.ru Group станут партнерами в сфере еды и транспорта

Политика Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Экономика «Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".

Происшествия Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу Животное проникло в дом к индийцу и набросилось на него, пока тот спал. Хищник схватил мужчину за шею и утащил из дома.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Авто FAW планирует привезти в Россию две новинки Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.

ЖКХ Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.

Экономика Nord Stream 2 просит Европейский суд отменить дискриминационные меры Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры, это следует из заголовка пресс-релиза на сайте компании.

Транспорт В России отложили введение новых автомобильных номеров на год Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.

Происшествия Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Энергетика Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-май вырос на 2,2% Нормализованный грузооборот Группы НМТП (с учетом продажи ООО "НЗТ") за январь-май 2019 года вырос на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 59,8 млн тонн, сообщает эмитент.

Происшествия В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Происшествия В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске.

Происшествия Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.

Технологии Сбербанк персонализировал свои банкоматы Сбербанк персонализировал меню банкоматов, сообщается в пресс-релизе организации.

Общество Россиян предостерегли от ипотечной усталости В противном случае у человека может сформироваться «ипотечная усталость» — опасное психологическое состояние.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.