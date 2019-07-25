Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group станут партнерами в сфере еды и транспортаРусская Планета вчера в 10:18
Сбербанк и Mail.ru Group планируеют создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Новая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbesвчера в 02:27
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Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Apple становится главной компанией в США, использующей солнечную энерегию
Обновлено вчера в 12:56
Кино
В Сети опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 00:42
Происшествия
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Животное проникло в дом к индийцу и набросилось на него, пока тот спал. Хищник схватил мужчину за шею и утащил из дома.
Обновлено в 00:25
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.
Обновлено вчера в 10:08
ЖКХ
Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года
Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.
Обновлено в 01:41
Экономика
Nord Stream 2 просит Европейский суд отменить дискриминационные меры
Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры, это следует из заголовка пресс-релиза на сайте компании.
Обновлено в 04:45
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04
Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Энергетика
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-май вырос на 2,2%
Нормализованный грузооборот Группы НМТП (с учетом продажи ООО "НЗТ") за январь-май 2019 года вырос на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 59,8 млн тонн, сообщает эмитент.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:21
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки
Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк персонализировал меню банкоматов, сообщается в пресс-релизе организации.
Обновлено в 04:26
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Россиян предостерегли от ипотечной усталости
В противном случае у человека может сформироваться «ипотечная усталость» — опасное психологическое состояние.
Обновлено в 04:46
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В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Политика
Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20