Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятияБИЗНЕС Online вчера в 03:43

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта. Интернет-компания намерена передать в него 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», а банк вложит долю в компании Foodplex. Об этом сказано в их совместном релизе.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbesвчера в 02:27

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В сделку Сбербанка и Mail.ru может войти ещё одна компания

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Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие на 100 млрд рублей

Forbesвчера в 03:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
Политика

О задержании танкера рассказал старший механик

Старший механик задержанного в порту Измаил танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины производили обыск, сообщают "Известия".
Обновлено в 04:23
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Сандре Буллок исполняется 55 лет

26 июля Сандре Буллок исполняется 55 лет, о чём, глядя на неё, невозможно подумать - выглядит актриса намного моложе.
Обновлено в 03:14
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
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В России создают частную многоразовую метеоракету

Обновлено в 03:19
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек

Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям

В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером

Обновлено в 02:56
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету

На Kickstarter проводится кампания по сбору денег на выпуск новой портативной игровой консоли Lyra производства Creoqode.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Лечебное питание не выдали семье с ребенком-инвалидом в ЕАО

Установлено, что сыну заявительницы в связи с заболеванием установлена инвалидность и назначен к постоянному применению специализированный продукт детского диетического лечебного питания, включенный в перечень жизненно необходимых препаратов.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу

Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Экономика

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов

Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Космос

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Политика

Польша решила позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 04:21
Наука

Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии

Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Около 75% россиян не хватает денег до зарплаты

В результате проведенного опроса оказалось, что около 75% россиян не хватает денег до зарплаты.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму

В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке

Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено вчера в 05:39
Армия и оружие

Иран запустил баллистическую ракету

Обновлено вчера в 19:51
Культура

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 09:26
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