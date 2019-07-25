Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятияБИЗНЕС Online вчера в 03:43
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта. Интернет-компания намерена передать в него 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», а банк вложит долю в компании Foodplex. Об этом сказано в их совместном релизе.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbesвчера в 02:27
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