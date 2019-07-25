с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта. Интернет-компания намерена передать в него 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», а банк вложит долю в компании Foodplex. Об этом сказано в их совместном релизе.

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия

Политика О задержании танкера рассказал старший механик Старший механик задержанного в порту Измаил танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины производили обыск, сообщают "Известия".

Культура Сандре Буллок исполняется 55 лет 26 июля Сандре Буллок исполняется 55 лет, о чём, глядя на неё, невозможно подумать - выглядит актриса намного моложе.

Происшествия Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.

Происшествия В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гаджеты Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету На Kickstarter проводится кампания по сбору денег на выпуск новой портативной игровой консоли Lyra производства Creoqode.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Здоровье Лечебное питание не выдали семье с ребенком-инвалидом в ЕАО Установлено, что сыну заявительницы в связи с заболеванием установлена инвалидность и назначен к постоянному применению специализированный продукт детского диетического лечебного питания, включенный в перечень жизненно необходимых препаратов.

Происшествия Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Экономика «Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн "Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Политика Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка» Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

Космос Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).

Политика Польша решила позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Экономика Около 75% россиян не хватает денег до зарплаты В результате проведенного опроса оказалось, что около 75% россиян не хватает денег до зарплаты.

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Шоу-бизнес Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.

Политика СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.