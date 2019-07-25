Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Матвиенко поддержала усиление роли парламента
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Стало известно, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга
Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.
Обновлено в 06:57
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.
Обновлено в 03:23
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.
Обновлено в 06:11
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.
Обновлено в 07:00
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Напомним, Кузнецова побеждала на турнире в Вашингтоне в 2014 и 2018 годах.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
50-летнюю Бледанс перепутали с Аленой Водонаевой
50-летнюю Бледанс перепутали с Аленой Водонаевой Эвелина Бледанс продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Большое количество больных гепатитом не знают о диагнозе
В ведомстве подчеркнули, что такая тенденция может сохраниться, так как большое количество инфицированных не знают о своем заболевании, Роспотребнадзор ссылается на данные заведующего научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ Эпидемиологии ведомства, руководителя референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами (РЦВГ), доктора медицинских наук Владимира Чуланова.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29