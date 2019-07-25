с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Матвиенко поддержала усиление роли парламента Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях».

Происшествия Стало известно, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.

Музыка Бузова заявила, что даст последний концерт Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.

Происшествия Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.

Шоу-бизнес 50-летнюю Бледанс перепутали с Аленой Водонаевой 50-летнюю Бледанс перепутали с Аленой Водонаевой Эвелина Бледанс продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Здоровье Большое количество больных гепатитом не знают о диагнозе В ведомстве подчеркнули, что такая тенденция может сохраниться, так как большое количество инфицированных не знают о своем заболевании, Роспотребнадзор ссылается на данные заведующего научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ Эпидемиологии ведомства, руководителя референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами (РЦВГ), доктора медицинских наук Владимира Чуланова.

Армия и оружие Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Общество «Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.