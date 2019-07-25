Экономика

«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и СбербанкаКоммерсантъ 06:35

Ранее Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия, которое будет работать на рынках еды и транспорта. Создаваемая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

Подробнее о событии

«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и Сбербанка

Коммерсантъ06:35

«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомости05:51

Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие стоимостью свыше 100 миллиардов рублей

Эхо Москвы03:30

Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с «Яндексом» из-за СП с Mail.ru

ТАСС05:37

Совет директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group будет состоять из семи человек

ПРАЙМ06:05

Сбербанк и Mail.ru Group не обсуждали создание нового бренда в рамках СП

Rambler News Service06:37

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

РБК02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет

Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Происшествия

Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду

Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика

Гудкова вызвали в московский СК

Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
Гаджеты

Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино

Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов

Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Авто

С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA

Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору

Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Общество

В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени

Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса»

Обновлено в 06:00
Космос

Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск

Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.
Обновлено в 04:32
Общество

Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума приняла закон о восстановлении "дачной амнистии" до марта 2021 года и расширении ее действия.
Обновлено в 06:43
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Обновлено в 06:45
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Спорт

США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ

Обновлено в 00:14
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Главное