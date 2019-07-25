с чего всё началось

Ранее Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия, которое будет работать на рынках еды и транспорта. Создаваемая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex.

«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и Сбербанка

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

Гаджеты 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.

Происшествия Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Гаджеты Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Авто С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.

Общество В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Космос Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.

Общество Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии» Государственная дума приняла закон о восстановлении "дачной амнистии" до марта 2021 года и расширении ее действия.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.