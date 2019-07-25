Экономика
«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и СбербанкаКоммерсантъ 06:35
Ранее Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия, которое будет работать на рынках еды и транспорта. Создаваемая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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