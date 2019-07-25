с чего всё началось

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group. Стороны намерены вложить в СП до 64 млрд руб. при достижении поставленных KPI в течение 12 месяцев с момента заключения сделки, а также ряд других активов.

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

Кино Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».

Авто В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.

Происшествия В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.

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Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

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Общество «Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Спорт Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.

Происшествия В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29 "По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.

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Футбол Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром» Полузащитник Данилу Перейра покинул расположение "Порту" после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.

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Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

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Политика Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.

Политика Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.