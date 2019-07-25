Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспортаКоммерсантъ 02:03

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group. Стороны намерены вложить в СП до 64 млрд руб. при достижении поставленных KPI в течение 12 месяцев с момента заключения сделки, а также ряд других активов.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

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Ведомости04:43

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

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