Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятиеРоссийская газета 07:10
Mail.ru Group уверены, что этот ключевой шаг в построении бизнеса окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Ранее сообщалось, что в 2017 году Сбербанк и "Яндекс" планировали создать совместное предприятие на площадке "Яндекс.Маркет".
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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