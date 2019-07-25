Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятиеРоссийская газета 07:10

Mail.ru Group уверены, что этот ключевой шаг в построении бизнеса окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Ранее сообщалось, что в 2017 году Сбербанк и "Яндекс" планировали создать совместное предприятие на площадке "Яндекс.Маркет".
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

Подробнее о событии

В Сбербанке не увидели проблемы в партнерстве с «Яндексом» и с Mail.ru

Интерфакс07:57

«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и Сбербанка

Коммерсантъ06:35

Совет директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group будет состоять из семи человек

ПРАЙМ06:05

«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомости05:51

Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с «Яндексом» из-за СП с Mail.ru

ТАСС05:37

В сделку Сбербанка и Mail.ru может войти ещё одна компания

Rambler News Service07:58

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

РБК02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Происшествия

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Общество

В начале августа в Москву вернется летняя погода

В начале августа температура воздуха в Москве поднимется до 20-22 градусов по Цельсию.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов

Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 08:56
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество

Жара в Европе обновила температурные рекорды

Обновлено в 09:37
Происшествия

Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Обновлено в 08:59
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Авто

«Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа

Новый завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год в две линии по 25 тысяч автомашин каждая.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что из похищенных 136 миллионов рублей получил лишь четыре миллиона.
Обновлено в 08:05
Политика

Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Смартфон Honor 20 Pro выходит в России

Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Автобус с военными опрокинулся в Сербии

В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе

В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Транспорт

Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе

Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор.
Обновлено в 09:47
Общество

Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»

Норвегия анонсировала борьбу с «российским вторжением». На этот раз речь идет не о политическом вмешательстве.
Обновлено в 06:03
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Космос

Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска

Обновлено в 04:59
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Главное