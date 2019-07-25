с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.

Общество Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.

Авто Mitsubishi представил обновленный внедорожник Pajero Sport Японский автоконцерн Mitsubishi представил обновленную версию легендарного внедорожника Pajero Sport.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд "После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Происшествия Соболь не пришла на допрос в СКР Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс».

Футбол «Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенстве В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1).

Спорт Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.

Происшествия Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Происшествия ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".

Авто «АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Происшествия Пожилая россиянка утонула в Черногории Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.