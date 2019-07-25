Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика
В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.
Обновлено в 08:16
Общество
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.
Обновлено в 06:08
Авто
Mitsubishi представил обновленный внедорожник Pajero Sport
Японский автоконцерн Mitsubishi представил обновленную версию легендарного внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 05:15
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Кино
Стали известны детали сериала «Хранители»
Премьера сериала «Хранители» запланирована на октябрь.
Обновлено в 04:07
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Соболь не пришла на допрос в СКР
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Футбол
Шюррле все еще может перейти в один из российских клубов
Обновлено в 07:39
Футбол
«Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенстве
В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1).
Обновлено в 08:54
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении
ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Авто
«АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пожилая россиянка утонула в Черногории
Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.
Обновлено в 08:20
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция ко Дню Военно-Морского флота
Напомним, что в связи с проведением генеральной репетиции парада, днем 25 июля будут разведены почти все мосты и ограничено движение в центре города.
Обновлено в 04:03