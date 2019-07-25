Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM вчера в 03:45

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbesвчера в 02:27

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Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси

Коммерсантъвчера в 14:03

Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с «Яндексом» из-за СП с Mail.ru

ТАССвчера в 05:37

Совет директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group будет состоять из семи человек

ПРАЙМвчера в 06:05

В сделку Сбербанка и Mail.ru может войти ещё одна компания

Rambler News Serviceвчера в 07:58

«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомостивчера в 05:51

Сервисы доставки объединят усилия под знаком госконтроля

Интерфаксвчера в 11:29

Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие на 100 млрд рублей

Forbesвчера в 03:02
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия

Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
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Происшествия

Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае

В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера

В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном

Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

Обновлено вчера в 12:06
Политика

Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Мюллер ограничит свои показания конгрессу США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено 24 июля в 09:26
Политика

Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики

В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса

Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено вчера в 03:25
Здоровье

О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Обновлено вчера в 13:41
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:56
Политика

Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

В палаточном лагере под Хабаровском жестоко избили ребёнка

Новый скандал разгорается в Хабаровском крае вокруг очередного палаточного лагеря.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Футбол

Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»

Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Обновлено вчера в 17:38
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Музыка

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено 24 июля в 22:20
Происшествия

Большегрузный самосвал провалился под землю в Кузбассе

Рядом с административно-бытовым комплексом угледобывающего предприятия Киселевска большегруз полностью ушел под землю.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Прокуратура Австрии объявила россиянина Зайцева в международный розыск

Ранее в четверг стало известно, что МВД Австрии объявило Зайцева в розыск по подозрению в том, что он проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской Республики».
Обновлено вчера в 14:08
Наука

Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии

Обновлено вчера в 04:17
Главное