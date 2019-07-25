с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

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Политика Украина придумала замену российскому газу Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

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