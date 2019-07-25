Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM вчера в 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbesвчера в 02:27
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Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Пьяный кузбассовец выпал из окна и сломал позвоночник
В Междуреченске на улице Октябрьской произошло ночное ЧП. Здесь из окна выпал нетревый местный житель.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019
Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.
Обновлено вчера в 07:16
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Политика
Экипаж задержанного СБУ российского танкера покинул Украину
Обновлено вчера в 12:52
Спорт
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В ЕС отреагировали на задержание российского танкера
Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.
Обновлено вчера в 12:35
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено 24 июля в 01:40
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено вчера в 16:54