Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
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«Эвертон» на клубном канале YouTube продемонстрировал проект нового 52-тысячного стадиона, стоимостью в 500 млн фунтов.
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Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
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ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
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Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
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Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.
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Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
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Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
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В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
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Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
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