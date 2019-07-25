с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Гаджеты Vivo готовит новый смартфон с экраном больше передней панели Согласно появившейся в Сети информации, бренд занимается разработкой устройства с экраном, который больше всей передней панели гаджета, поэтому он будет загибаться на 90 градусов по бокам.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально Компания Mitsubishi представила в Таиланде обновленный Pajero Sport.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Здоровье Онкозаболеваемость в Башкирии за год выросла на 6,7% Число жителей Башкирии, у которых диагностированы онкологические заболевания, в первом полугодии 2019 года увеличилось на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных минздрава республики.

Политика Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17 Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.

Происшествия В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов «Эвертон» на клубном канале YouTube продемонстрировал проект нового 52-тысячного стадиона, стоимостью в 500 млн фунтов.

Космос Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.

Политика В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме» Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.

Политика Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Экономика Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

Авто Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.

Общество Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.