Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Происшествия
Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении
В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
Обновлено в 08:16
Футбол
СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана
Обновлено в 14:36
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере Neyma, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.
Обновлено в 13:29
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Российские С-300 в Сирии подвергли насмешкам
Обновлено в 12:27
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Германии побит новый температурный рекорд
"С температурой 40.5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40.3 градуса по Цельсию (зафиксированный в Китцингене 5 июля 2015 года)", - цитирует сообщение агентство ФАН.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные
На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Спорт
Клишина выиграла золотую медаль чемпионата России в прыжках в длину
Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Обновлено в 13:09
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
38-летний Гарик Харламов показал себя лысым
Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.
Обновлено в 11:20
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
В Турции не исключили возможности новой операции в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что проинформировал США о готовности Анкары к односторонним шагам по «нейтрализации угроз» в Сирии.
Обновлено в 10:19
Политика
Соболь не пришла на допрос в СКР
Обновлено в 04:31
Здоровье
На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы
На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.
Обновлено в 10:18
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2021 года
Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Порошенко рассказал, как прошел допрос
«Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — пообещал экс-глава Украины.
Обновлено в 12:12
Музыка
Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds
Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30