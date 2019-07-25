с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Происшествия Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.

Политика Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере Neyma, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.

Политика МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество В Германии побит новый температурный рекорд "С температурой 40.5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40.3 градуса по Цельсию (зафиксированный в Китцингене 5 июля 2015 года)", - цитирует сообщение агентство ФАН.

Общество Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.

Спорт Клишина выиграла золотую медаль чемпионата России в прыжках в длину Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Шоу-бизнес 38-летний Гарик Харламов показал себя лысым Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Армия и оружие В Турции не исключили возможности новой операции в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что проинформировал США о готовности Анкары к односторонним шагам по «нейтрализации угроз» в Сирии.

Здоровье На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.

Общество «Дачную амнистию» продлят до 2021 года Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».

Политика Порошенко рассказал, как прошел допрос «Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — пообещал экс-глава Украины.

Музыка Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.