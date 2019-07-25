Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятиеРоссийская газета 07:10
Mail.ru Group уверены, что этот ключевой шаг в построении бизнеса окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Ранее сообщалось, что в 2017 году Сбербанк и "Яндекс" планировали создать совместное предприятие на площадке "Яндекс.Маркет".
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:22, Вашингтон
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