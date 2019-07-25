с чего всё началось

Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Создание предприятия также направлено на расширение географии Delivery Club, ускорение экспансии "Ситимобил" и повышение эффективности работы сервисов.

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

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