Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспортаКоммерсантъ 02:03
Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Создание предприятия также направлено на расширение географии Delivery Club, ускорение экспансии "Ситимобил" и повышение эффективности работы сервисов.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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