Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты
Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Политика
Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
Обновлено в 22:07
Общество
Эксперты рассказали, станет ли эсперанто международным языком
Идея создания искусственного языка для всего мира - эсперанто - была объединяющей и утопической, но этот язык вряд ли станет международным, ведь любой язык становится всеобщим в силу социально-экономических особенностей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:22
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 14:41
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Общество
СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке
Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.
Обновлено в 21:48
Финансы
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).
Обновлено в 04:05
Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге Европы
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Обновлено в 16:57
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Авто
Автоваз напомнил о трёхдверной версии LADA Калина
Прототип Lada-11174 был создан в 2010 году на АвтоВАЗе, он представлял собой компактный трёхдверный хэтчбек, который мог бы стать заменой малолитражке «Ока», снятой с производства в 2008 году.
Обновлено в 08:39
Футбол
Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика Ларссона
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписался в «Инстаграме» на Йордана Ларссона — сына бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона и форварда «Норрчёпинга».
Обновлено в 12:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17