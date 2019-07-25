с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.

Экономика Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Политика Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.

Происшествия На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.

Гаджеты Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.

Политика Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы» Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.

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Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Политика Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

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Общество СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.

Финансы Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11% Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).

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Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наука Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.

Авто Автоваз напомнил о трёхдверной версии LADA Калина Прототип Lada-11174 был создан в 2010 году на АвтоВАЗе, он представлял собой компактный трёхдверный хэтчбек, который мог бы стать заменой малолитражке «Ока», снятой с производства в 2008 году.

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