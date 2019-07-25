с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Происшествия В офисе компании, чей танкер задержан на Украине, побывали силовики Представители правоохранительных органов побывали в четверг в расположенном в Геленджике офисе компании "Фос шипинг менеджмент", чей танкер был задержан на Украине.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Здоровье В Нижегородской области в два раза выросло число присасываний клещей Пока большинство нижегородцев наивно полагали, что сезон активности клещей подходит к концу, они пошли в атаку - за последнюю неделю число обращений с присасыванием клещей выросло в два раза.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Общество Оценку ущерба в Прибайкалье выполнят в срок, уверен Мутко Вице-премьер Виталий Мутко уверен, что к 1 сентября поручение президента России Владимира Путина будет выполнено и ущерб хозяйствам и инфраструктуре от паводка в Иркутской области будет посчитан.

Здоровье Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Экономика Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.

Политика Директор Российского энергетического агентства стал замглавы Минэнерго Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем главы Минэнерго директора Российского энергетического агентства Анатолия Тихонова.

Политика В Госдуме назвали задержание российского танкера СБУ пиратством Задержание российского танкера NEYMA является пиратством, если Служба безопасности Украины (СБУ) сделала это в отместку за предполагаемое украинской стороной участие российского судна в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.

Происшествия В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Футбол «Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» Салиба Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.