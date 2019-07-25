с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика 92-летнего президента Туниса госпитализировали из-за недомогания 92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси доставлен в военную больницу в связи с внезапным сильным недомоганием.

Происшествия Арестован директор лагеря «Холдоми» Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.

Происшествия На стройке у Макаровского моста сгорел манипулятор На стройплощадке возле Макаровского моста загорелся кран-манипулятор, задевший высоковольтные провода.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка.

Экономика Прибыль Ford рухнула во II квартале на 86% В 2019 г. Ford ожидает получить исправленную прибыль в размере $1,2-1,35 на акцию, что хуже прогноза аналитиков ($1,4 на акцию).

Происшествия КНДР задержала российское судно с моряками Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Гаджеты 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.

Политика Путин поздравил следователей с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.

Происшествия Суд арестовал Навального на 30 суток Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Финансы Минтруд хочет заложить в бюджет 150 млрд руб на выплаты на первого ребенка По словам Петровой, в настоящий момент на плановый период на выплаты на первого ребенка в бюджете РФ заложено 58 млрд рублей. представитель ведомства напомнила, что решение о продлении периода выплаты пособия на ребёнка с полутора до трех лет должно быть принято одновременно с повышением порога нуждаемости.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Армия и оружие Северная Корея запустила две ракеты КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.