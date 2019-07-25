с чего всё началось

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Футбол «Краснодар» согласовал трансфер Кабелля "Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков".

Политика Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

Технологии Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.

Происшествия Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.

Футбол МКЧ. «Бенфика» победила «Фиорентину» благодаря голу на 93-й минуте В ночь на четверг в США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Фиорентиной» и «Бенфикой».

Политика Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля Во вторник, 30 июля, в Шанхае состоится новый раунд переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Авто 1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в заезде с Ferrari 488 GTB Настроенный компанией Hennessey спорткар Chevrolet Corvette ZR1 сравнили в заезде с итальянским суперкаром Ferrari 488 GTB.

Происшествия На западе Москвы возник лесной пожар На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Экономика «Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.

Происшествия В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.

Происшествия В Подмосковье задержана банда Олега Черного Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.

Политика Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.

Энергетика «Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+ "Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

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Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

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Общество Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время - 57% респондентов.