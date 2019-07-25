Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрдРБК 02:04
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» согласовал трансфер Кабелля
"Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков".
Обновлено в 03:14
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Технологии
Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение
Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
МКЧ. «Бенфика» победила «Фиорентину» благодаря голу на 93-й минуте
В ночь на четверг в США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Фиорентиной» и «Бенфикой».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
Во вторник, 30 июля, в Шанхае состоится новый раунд переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 12:23
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США
Обновлено 23 июля в 12:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео
Обновлено вчера в 03:51
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Авто
1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в заезде с Ferrari 488 GTB
Настроенный компанией Hennessey спорткар Chevrolet Corvette ZR1 сравнили в заезде с итальянским суперкаром Ferrari 488 GTB.
Обновлено в 00:14
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании
Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Игры
Студия Defiant Development закрывается
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван
Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Подмосковье задержана банда Олега Черного
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии
Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
Обновлено 23 июля в 08:04
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Наука
Под Тобольском нашли гриб, неизвестный ранее науке
Под Тобольском нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке.
Обновлено в 03:32
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 10:46
Наука
Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов
Напомним, американские дипломаты подверглись акустической атаке во время работы на Кубе в 2016 – 2017 годах.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране
По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время - 57% респондентов.
Обновлено в 00:08
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.
Обновлено в 02:57