Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
Обновлено в 03:35
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
5 человек стали жертвами взрыва автобуса в Афганистане
Автобус взорвался в четверг утром. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек, еще 10 пассажиров пострадали от ранений.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Краснодар» подтвердил трансфер француза Кабелля
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе в бикини запутала подписчиков
Возможно, фото было сделано в той же Одессе, но актриса решила поменять геолокацию, чтобы запутать подписчиков.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Россия и Украина договорились о возвращении моряков
Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева
Обновлено вчера в 21:51
Авто
«Автотор» построит для BMW новый завод
Предполагается, что по конвейерам площадки поплывут немецкие автомобили BMW или корейские Hyundai и Kia.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Экономика
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье
Минфин направил в Минэкономики и Минстрой проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
Гибридный кроссовер Nissan Rogue отправлен в отставку
Обновлено в 03:36
Общество
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Обновлено в 03:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Авто
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport оснащается на тайском рынке всё тем же 2,4-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью в 181 «лошадку», работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП.
Обновлено в 00:32
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One
Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45
Футбол
Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионов
Обновлено в 01:40
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал
Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной.
Обновлено вчера в 23:18