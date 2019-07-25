Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие стоимостью свыше 100 миллиардов рублей

Эхо Москвы03:30

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил»

Говорит Москва02:08

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Дождь03:07

Mail.ru: СП со Сбербанком может стать важным игроком на российском рынке

ПРАЙМ03:53

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club

Известия03:11

Сбербанк и Mail.Ru решили создать СП на ₽100 млрд

РБК02:04

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

Коммерсантъ02:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

Обновлено в 03:35
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

5 человек стали жертвами взрыва автобуса в Афганистане

Автобус взорвался в четверг утром. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек, еще 10 пассажиров пострадали от ранений.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Краснодар» подтвердил трансфер француза Кабелля

Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе в бикини запутала подписчиков

Возможно, фото было сделано в той же Одессе, но актриса решила поменять геолокацию, чтобы запутать подписчиков.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Россия и Украина договорились о возвращении моряков

Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева

Обновлено вчера в 21:51
Авто

«Автотор» построит для BMW новый завод

Предполагается, что по конвейерам площадки поплывут немецкие автомобили BMW или корейские Hyundai и Kia.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Экономика

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье

Минфин направил в Минэкономики и Минстрой проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

Гибридный кроссовер Nissan Rogue отправлен в отставку

Обновлено в 03:36
Общество

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Обновлено в 03:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Транспорт

В Крыму до границы с Украиной запустили официальный автобусный маршрут

Обновлено в 00:52
Общество

На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто

Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport оснащается на тайском рынке всё тем же 2,4-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью в 181 «лошадку», работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП.
Обновлено в 00:32
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты

Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One

Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:53
Общество

Детские пособия начнут выплачивать до трех лет

Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45
Футбол

Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионов

Обновлено в 01:40
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной.
Обновлено вчера в 23:18
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