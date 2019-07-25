с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Футбол «Кристал Пэлас» выкупил права на Айю Пресс-служба "Кристал Пэлас" сообщает, что клуб выкупил права у "Суонси" на нападающего Жордана Айю.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Технологии Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу.

Армия и оружие Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Хоккей Евгений Бобарико стал главным тренером женской сборной России ФХР объявила об изменениях в тренерском штабе женских сборных России. Главным тренером женской национальной команды стал Евгений Бобарико.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Общество «Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Общество В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф».

Политика Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.