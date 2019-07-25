Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

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Эхо Москвы03:30

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

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