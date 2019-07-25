Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспортаКоммерсантъ 02:03

Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Создание предприятия также направлено на расширение географии Delivery Club, ускорение экспансии "Ситимобил" и повышение эффективности работы сервисов.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

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Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Дождь03:07

Сбербанк не видит конфликта в партнерстве с «Яндексом» на фоне создания СП с Mail.ru

ТАСС05:21

Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие стоимостью свыше 100 миллиардов рублей

Эхо Москвы03:30

Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group

Ведомости04:43

Mail.ru: СП со Сбербанком может стать важным игроком на российском рынке

ПРАЙМ03:53

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

РБК02:04

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

Коммерсантъ02:03
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