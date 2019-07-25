с чего всё началось

Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Создание предприятия также направлено на расширение географии Delivery Club, ускорение экспансии "Ситимобил" и повышение эффективности работы сервисов.

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

Политика В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Спорт Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике В российском городе Чебоксары продолжается чемпионат России по легкой атлетике.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Украина намерена расширить санкции против России Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Политика В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B Кстати Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.

Шоу-бизнес Алла Пугачева «подняла зал» на видео с концерта в Юрмале Певица Алла Пугачева подняла всех зрителей со своих мест во время выступления на творческом вечере в рамках фестиваля «Новая волна» в Юрмале.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет 27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

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Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ рассказал детали преступления Задержанные за разбой на 136 миллионов рублей офицеры ФСБ России не стали делить добычу поровну: по крайней мере один из спецназовцев "Альфы" получил лишь 4 миллиона рублей, то есть всего 3%.

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Армия и оружие Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.