с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Политика В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.

Политика Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17 Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Шоу-бизнес Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Экономика Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧС Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Армия и оружие Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.

Общество Мэрия Южно-Сахалинска подозревает, что жильцов 22-го микрорайона специально «накручивают» Напомним, в районе кадетской школы города планировалось возвести многоквартирный жилой дом, но ряд жителей выступил против, в том числе в интересах расширения учебного заведения.

Гаджеты Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Политика Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Здоровье Названы вызывающие рак хронические болезни Врачи рассказали о хронических заболеваниях, которые приводят к возникновению рака. Об этом 25 июля сообщает «Московский комсомолец».

Финансы ОКБ: количество выданных в июне ипотечных кредитов снизилось на 28% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2019 года, показало отрицательную динамику, снизившись на 28% в годовом отношении, объемы выданных кредитов уменьшились на 21%.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме» Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.