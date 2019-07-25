Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятиеREGNUM 03:45
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Мэрия Южно-Сахалинска подозревает, что жильцов 22-го микрорайона специально «накручивают»
Напомним, в районе кадетской школы города планировалось возвести многоквартирный жилой дом, но ряд жителей выступил против, в том числе в интересах расширения учебного заведения.
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