с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Политика Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Происшествия В Челябинске автокран протаранил маршрутку с пассажирами На улице Дзержинского автокран врезался в маршрутное такси №66. Как говорят очевидцы, у спецтехники отказали тормоза.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.

Политика Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".

Наука Ученые в США предложили новую концепцию ожирения Исследователи настаивают на новом определении понятия "ожирение", сообщает JAMA Network Open. Медики наблюдали за 150 тысячами американок.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Представители кондитерских фирм пояснили, что пальмовое масло активно используется при изготовлении сладостей по всему миру, и найти ему полноценную замену практически невозможно.

Шоу-бизнес Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Армия и оружие Лукашевич: «хлебное перемирие» снизило число нарушений перемирия в Донбассе "Хлебное перемирие" способствовало заметному снижению числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Культура Бузова упала и разбила ногу во время выступления в Баку Какая-то напасть в последнее время навалилась на одних из самых популярных российских певиц.

Политика Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.

Общество Аномальную жару в Европе показали из космоса Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Общество Госдума утвердила закон о выплате детских пособий до трех лет Большее число российских семей с первого января 2020 года сможет получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Происшествия В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Политика Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы» Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.