с чего всё началось

Сбербанк и Mail.ru Group 25 июля объявили, что намерены создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка).

Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси

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Политика Президент Палестины заявил о приостановке всех соглашений с Израилем Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что прекращает выполнение всех подписанных ранее соглашений с Израилем в соответствии с требованиями Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает агентство Wafa.

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Политика МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской республике", говорится в заявлении министерства.

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Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

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