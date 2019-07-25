Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и таксиКоммерсантъ 14:03
Сбербанк и Mail.ru Group 25 июля объявили, что намерены создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка).
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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