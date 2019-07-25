с чего всё началось

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

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Футбол Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.

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Футбол «Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.

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Музыка Ольга Бузова объявила о последнем концерте Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.

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Политика Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.

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Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

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