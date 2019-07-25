Экономика

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрдРБК 02:04

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
Forbes02:27

Подробнее о событии

Сервисы доставки объединят усилия под знаком госконтроля

Интерфакс11:29

«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и Сбербанка

Коммерсантъ06:35

«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомости05:51

В сделку Сбербанка и Mail.ru может войти ещё одна компания

Rambler News Service07:58

Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с «Яндексом» из-за СП с Mail.ru

ТАСС05:37

Совет директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group будет состоять из семи человек

ПРАЙМ06:05

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

РБК02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика

Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Происшествия

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

Обновлено в 10:34
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Нижегородцы учинили самосуд над бандой малолетних хулиганов

Обновлено в 05:56
Происшествия

Соболь не пришла на допрос в СКР

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Хоккей

«Адмирал» обыграл «Амур» в товарищеском матче

Обновлено в 07:44
Футбол

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Общество

Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Участок главной трассы обрушился в Сочи

Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Кино

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Моргулов обсудил с послом Южной Кореи действия ВКС над Японским морем

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов во время встречи с послом Южной Кореи Ли Сок Пэ указал, что российские лётчики во время полётов над акваторией Японского моря действовали строго в соответствии с международным правом.
Обновлено в 11:37
Кино

«Автостопом по галактике» превратят в сериал

Обновлено в 05:35
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Религия

Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Общество

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

Обновлено в 09:00
Музыка

Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Политика

Матвиенко призвала не воспитывать ненависть к богатым людям

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому она призвала не осуждать бизнесменов, которые переходят на госслужбу, сообщает РБК 25 июля.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Названы хронические болезни, которые вызывают рак

Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
Обновлено в 01:03
Главное