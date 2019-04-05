Экономика

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюрКоммерсантъ вчера в 22:26

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости». В банках перебои объяснили обновлением софта. «Мы отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления»,— заявили изданию в пресс-службе МКБ.
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РБК02:36

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Коммерсантъвчера в 22:26

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

Ведомостивчера в 15:57
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Обновлено в 05:39
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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
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Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
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Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
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Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено в 10:53
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Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

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Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
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ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии

Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Турция заявила США, что покупка С-400 не угрожает НАТО

В числе прочих была озвучена позиция Анкары по вопросу покупки российских комплексов С-400.
Обновлено в 05:59
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Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

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В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Обновлено вчера в 14:06
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Соглашение 28-летнего бельгийского полузащитника с «Челси» завершается летом 2020 года.
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