Экономика
Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюрКоммерсантъ вчера в 22:26
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости». В банках перебои объяснили обновлением софта. «Мы отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления»,— заявили изданию в пресс-службе МКБ.
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