Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматовКомсомольская правда вчера в 02:44

Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов. Данную информацию подтвердили в колл-центрах и пресс-службах финансовых учреждений.

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов

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