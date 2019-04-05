Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматахИнтерфакс 01:23

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости". С проблемами в использовании таких банкнот клиенты банка начали сталкиваться в воскресенье, отмечает издание.
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