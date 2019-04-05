Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматахИнтерфакс 01:23
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости". С проблемами в использовании таких банкнот клиенты банка начали сталкиваться в воскресенье, отмечает издание.
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Обновлено в 09:59
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ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне
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В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой
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Обновлено в 13:47
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Авто
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Обновлено в 14:47
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Армия и оружие
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Обновлено в 08:57
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
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Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
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Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
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Обновлено в 09:35
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09