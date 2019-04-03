Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого DenizbankФАН 03:35

Сбербанк подписал соглашение с арабским Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank за 15,48 млрд лир (2,76 млрд долларов). Об этом в среду сообщает пресс-служба Сбербанка. Новая цена касается 99,85% акций Denizbank.

Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank

Наука Ученые нашли связь орального секса с риском выкидыша Специалисты случайно выявили связь между оральным сексом и риском выкидыша.

Космос НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.

Политика В Санкт-Петербурге Путину установили «надгробие» В Северной столице около Исаакиевского собора президенту России установили «надгробие», с надписью «Предал народ России».

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали» Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Космос В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).

Политика Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400 Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.

Политика Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Общество Boeing протестировал новое программное обеспечение для 737 MAX Boeing успешно протестировал новое программное обеспечение для модели 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Экономика Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.

Армия и оружие «Белые лебеди» пролетели над северными морями Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).

Экономика Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.

Кино Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар» Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Энергетика Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.

Экономика Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.

Происшествия Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях "Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.