Экономика
Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого DenizbankФАН 03:35
Сбербанк подписал соглашение с арабским Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank за 15,48 млрд лир (2,76 млрд долларов). Об этом в среду сообщает пресс-служба Сбербанка. Новая цена касается 99,85% акций Denizbank.
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Наука
Ученые нашли связь орального секса с риском выкидыша
Специалисты случайно выявили связь между оральным сексом и риском выкидыша.
Обновлено в 15:34
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Политика
В Санкт-Петербурге Путину установили «надгробие»
В Северной столице около Исаакиевского собора президенту России установили «надгробие», с надписью «Предал народ России».
Обновлено в 06:20
Здоровье
Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1
Обновлено в 13:07
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено в 17:30
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено в 11:59
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Политика
Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit
Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Общество
Boeing протестировал новое программное обеспечение для 737 MAX
Boeing успешно протестировал новое программное обеспечение для модели 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Обновлено в 18:50
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Кино
Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар»
Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Экономика
Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии
Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях
"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02
Авто
Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%
Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:09