Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи DenizbankРБК 01:19

с чего всё началось

Консолидированный капитал банка по стандартам турецкой отчетности на 31 декабря 2018 года был равен 15,51 млрд лир ($2,76 млрд). Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Экономика Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Экономика Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.

Политика Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.

Космос Астронавты займутся установкой аккумулятора и прокладкой кабеля на корпусе МКС Как сообщил во вторник на брифинге сотрудник Центра пилотируемых полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Кеннетт Тодд, одна из задач, которой предстоит заняться астронавтам - неполадки с одним из ранее установленных ранее литий-ионных аккумуляторов.

Футбол Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах Европы Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».

Происшествия Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.

Политика Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Политика Росавиация приземлила подержанные самолеты В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

Экономика Дмитрий Медведев прилетел в Пермь Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.

Общество В трех парках Петербурга появятся площадки для шашлыков Депутаты Петербурга 3 апреля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий оборудовать парки в городе местами для шашлыков.

Общество В России выросла средняя зарплата Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Футбол Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.